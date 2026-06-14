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В Шанхае к выходу «Истории игрушек-5» показывают короткометражку о Баззе Лайтере

Афиша Daily
1 мин на чтение
Иллюстрация: Pixar

К выходу пятой части «Истории игрушек» в Шанхае выпустили короткометражный мультфильм, который рассказывает историю маленького мальчика и его игрушки Базза Лайтера. События охватывают более десяти лет.

Видео: Pixar

Сама «История игрушек-5» выйдет в мировой прокат 19 июня. По словам режиссера Эндрю Стэнтона, фильм посвящен «осознанию экзистенциальной проблемы: никто больше по-настоящему не играет в игрушки».

Вуди, Базз, Джесси и другие герои столкнутся с планшетом по имени Лилипад. Ее роль исполнила актриса Грета Ли («Прошлые жизни»). К актерскому составу также присоединился телеведущий Конан О’Брайен, который озвучил Умницу — интерактивную игрушку для приучения детей к горшку. Bad Bunny подарит голос Пицце в солнечных очках. Недавно вышел финальный трейлер.

В мультфильме прозвучит песня Тейлор Свифт «I Knew It, I Knew You», написанная специально для картины. На коллаборацию намекали билборды, замена чаек на облака на обложке «1989 (Taylor’s Version)» и посты в соцсетях.

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