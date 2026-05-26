Сценарист «Льда» и «Буратино» Андрей Золотарев работает над фильмом по «Острову сокровищ»
В Москве начали продавать билеты на четыре новых речных прогулочных маршрута
Сэм Уортингтон и Джек Куэйд снимутся в вестерне «Кровь на мысе»
На Московской верфи спустили на воду первые четыре судна
В Греции на аукцион выставили остров. Он стоит как квартира в Москве
Хью Джекман рассказывает об истории известного разбойника в проморолике «Смерти Робин Гуда»
Австралиец преодолел марафон, буксируя за собой автомобиль, за рекордное время
Сергей Лазарев приехал на последний звонок к школьникам, которые позвали его через соцсети
Шэрон Осборн призналась, что ее поразил ИИ-аватар Оззи Осборна
Начались съемки «Щелкунчика» с Марком Эйдельштейном
Кошки могут помочь в разработке новых методов лечения рака у людей
Энн Хэтэуэй призналась, что несколько лет назад чуть не ослепла на левый глаз из-за ранней катаракты
Власти Дании отбуксируют тушу кита Тимми в море из страха, что она взорвется
Loewe создаст гардероб для мужской и женской сборной Испании по футболу
В кино женщин старше 60 меньше, чем говорящих животных и актеров по имени Крис
Что слушают выпускники: аналитики назвали самые популярные треки
«Девятый вал» Айвазовского впервые отправят на реставрацию
На Новом Арбате закрылся ресторан Yoko Аркадия Новикова
«Тех-Френдли Викенд» в Нижнем Новгороде посетили более 10 тыс. гостей
Милли Бобби Браун и Луис Партридж на парных постерах «Энолы Холмс-3»
«Новокузнецкую», «Рижскую» и «Проспект Мира» 27 мая закроют на вход или выход в утренние часы
Россияне назвали самых нишевых героев русской классики
В Японии полицейский сообщил о бомбе в ресторане, чтобы не идти на свою прощальную вечеринку
Глеб Калюжный из «Вампиров средней полосы» вернулся из армии
В Китае впервые число пожилых людей превысило количество детей
Умер саксофонист Сонни Роллинз — один из главных джазовых музыкантов XX века
Сценарий «Паддингтона-4» напишет Армандо Ианнуччи
Ferrari выпустила первый электромобиль. Он стоит от 550 тысяч евро

Вышел финальный трейлер «Истории игрушек-5». Премьера — 19 июня

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Walt Disney Pictures

Pixar показала финальный трейлер анимационного фильма «История игрушек-5». Премьера мультфильма состоится 19 июня.

На этот раз персонажам предстоит столкнуться с самым современным врагом — гаджетами, которые захватили внимание детей. Главным антагонистом выступит новый персонаж по имени Лилипад, озвученный звездой сериала «Грызня» Гретой Ли.

Видео: Pixar

К своим ролям вернулись Том Хэнкс (Вуди) и Тим Аллен (Базз Лайтер). В актерский состав также вошел телеведущий Конан О’Брайен, он озвучил в мультфильме Умницу — новую техническую игрушку для приучения малышей к туалету. Режиссером выступил Эндрю Стэнтон («В поисках Немо», «ВАЛЛ*И»). 

Четвертая часть «Истории игрушек» вышла в 2019 году. В рецензии для «Афиши Daily» кинокритик Алиса Таежная называла ее одним из лучших фильмов в истории студии Pixar.

Расскажите друзьям