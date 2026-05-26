Энн Хэтэуэй призналась, что несколько лет назад чуть не ослепла на левый глаз из-за ранней катаракты

Сценарист «Льда» и «Буратино» Андрей Золотарев работает над фильмом по «Острову сокровищ»
В Москве начали продавать билеты на четыре новых речных прогулочных маршрута
Сэм Уортингтон и Джек Куэйд снимутся в вестерне «Кровь на мысе»
На Московской верфи спустили на воду первые четыре судна
В Греции на аукцион выставили остров. Он стоит как квартира в Москве
Хью Джекман рассказывает об истории известного разбойника в проморолике «Смерти Робин Гуда»
Австралиец преодолел марафон, буксируя за собой автомобиль, за рекордное время
Вышел финальный трейлер «Истории игрушек-5». Премьера — 19 июня
Сергей Лазарев приехал на последний звонок к школьникам, которые позвали его через соцсети
Шэрон Осборн призналась, что ее поразил ИИ-аватар Оззи Осборна
Начались съемки «Щелкунчика» с Марком Эйдельштейном
Кошки могут помочь в разработке новых методов лечения рака у людей
Власти Дании отбуксируют тушу кита Тимми в море из страха, что она взорвется
Loewe создаст гардероб для мужской и женской сборной Испании по футболу
В кино женщин старше 60 меньше, чем говорящих животных и актеров по имени Крис
Что слушают выпускники: аналитики назвали самые популярные треки
«Девятый вал» Айвазовского впервые отправят на реставрацию
На Новом Арбате закрылся ресторан Yoko Аркадия Новикова
«Тех-Френдли Викенд» в Нижнем Новгороде посетили более 10 тыс. гостей
Милли Бобби Браун и Луис Партридж на парных постерах «Энолы Холмс-3»
«Новокузнецкую», «Рижскую» и «Проспект Мира» 27 мая закроют на вход или выход в утренние часы
Россияне назвали самых нишевых героев русской классики
В Японии полицейский сообщил о бомбе в ресторане, чтобы не идти на свою прощальную вечеринку
Глеб Калюжный из «Вампиров средней полосы» вернулся из армии
В Китае впервые число пожилых людей превысило количество детей
Умер саксофонист Сонни Роллинз — один из главных джазовых музыкантов XX века
Сценарий «Паддингтона-4» напишет Армандо Ианнуччи
Ferrari выпустила первый электромобиль. Он стоит от 550 тысяч евро

Энн Хэтэуэй призналась, что несколько лет назад чуть не ослепла на левый глаз из-за ранней катаракты

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Cindy Ord/Getty Images

Энн Хэтэуэй рассказала в подкасте «The New York Times Popcast», что 10 лет боролась с заболеванием, о котором никому не рассказывала. У актрисы выявили начальную стадию катаракты, и она чуть не ослепла на один глаз.

В это время звезда фильма «Дьявол носит Prada» снималась в картинах «Интерстеллар» и «8 подруг Оушена». Ее состояние требовало постоянного контроля врачей. Только после операции актриса поняла, насколько неполноценной была ее жизнь до этого момента.

«Я не осознавала, насколько все плохо, пока не увидела весь спектр возможностей. Я ценю зрение, потому что буквально каждый день, когда просыпаюсь, чувствую себя так, будто это чудо», — призналась актриса.

Недавно вышло продолжение картины «Дьявол носит Prada» с участием Хэтэуэй. Скоро актриса также вновь сыграет Мию Термополис в фильме «Дневники принцессы-3». События в нем вновь развернутся в вымышленном королевстве Дженовия.

Расскажите друзьям