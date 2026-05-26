Леонид Тележинский и Алина Ходжеванова стали лауреатами премии Гильдии кастинг-директоров

В Москве прошла третья церемония вручения премии Гильдии кастинг-директоров, на которой отметили лучшие актерские работы и кастинг-проекты 2025 года.
Церемония состоялась в Et Cetera. Ведущими вечера стали продюсер Маргарита Ленских и режиссер Даниил Чащин.
Награду за главную мужскую награду получил Леонид Тележинский за сериал «Аутсорс», а лучшей актрисой признали Алину Ходжеванову за фильм «Филателия».
Премию за лучший дебют получила Лаура Турсунканова за картину «Папа умер в субботу», а открытием года стала Мария Камова (Маш Милаш) благодаря проекту «Москва слезам не верит. Все только начинается».
Среди других победителей — Евгения Леонова, получившая награду за театральный дебют, и Марина Волович, которой вручили специальную премию за вклад в профессию. Отдельно жюри отметило актерские ансамбли проектов «Лермонтов», «Хроники русской революции» и «Два капитана».