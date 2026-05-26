BTS, Сабрина Карпентер и Katseye стали триумфаторами American Music Awards 2026

В США прошла церемония American Music Awards 2026. На ней больше всего номинаций (восемь) получила Тейлор Свифт, но главными победителями вечера стали Katseye, Sombr, Сабрина Карпентер, BTS и Бруно Марс — каждый из них забрал по три статуэтки.