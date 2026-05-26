26 и 27 мая в Москве перекроют движение возле мечетей

Сценарист «Льда» и «Буратино» Андрей Золотарев работает над фильмом по «Острову сокровищ»
В Москве начали продавать билеты на четыре новых речных прогулочных маршрута
Сэм Уортингтон и Джек Куэйд снимутся в вестерне «Кровь на мысе»
На Московской верфи спустили на воду первые четыре судна
В Греции на аукцион выставили остров. Он стоит как квартира в Москве
Хью Джекман рассказывает об истории известного разбойника в проморолике «Смерти Робин Гуда»
Австралиец преодолел марафон, буксируя за собой автомобиль, за рекордное время
Вышел финальный трейлер «Истории игрушек-5». Премьера — 19 июня
Сергей Лазарев приехал на последний звонок к школьникам, которые позвали его через соцсети
Шэрон Осборн призналась, что ее поразил ИИ-аватар Оззи Осборна
Начались съемки «Щелкунчика» с Марком Эйдельштейном
Кошки могут помочь в разработке новых методов лечения рака у людей
Энн Хэтэуэй призналась, что несколько лет назад чуть не ослепла на левый глаз из-за ранней катаракты
Власти Дании отбуксируют тушу кита Тимми в море из страха, что она взорвется
Loewe создаст гардероб для мужской и женской сборной Испании по футболу
В кино женщин старше 60 меньше, чем говорящих животных и актеров по имени Крис
Что слушают выпускники: аналитики назвали самые популярные треки
«Девятый вал» Айвазовского впервые отправят на реставрацию
На Новом Арбате закрылся ресторан Yoko Аркадия Новикова
«Тех-Френдли Викенд» в Нижнем Новгороде посетили более 10 тыс. гостей
Милли Бобби Браун и Луис Партридж на парных постерах «Энолы Холмс-3»
«Новокузнецкую», «Рижскую» и «Проспект Мира» 27 мая закроют на вход или выход в утренние часы
Россияне назвали самых нишевых героев русской классики
В Японии полицейский сообщил о бомбе в ресторане, чтобы не идти на свою прощальную вечеринку
Глеб Калюжный из «Вампиров средней полосы» вернулся из армии
В Китае впервые число пожилых людей превысило количество детей
Умер саксофонист Сонни Роллинз — один из главных джазовых музыкантов XX века
Сценарий «Паддингтона-4» напишет Армандо Ианнуччи

26 и 27 мая в Москве перекроют движение возле мечетей

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

26 и 27 мая в Москве ограничат движение транспорта возле мечетей. Перекрытия связаны с празднованием Курбан-байрама, сообщили в Дептрансе. Ограничения затронут центр города, а также ЗАО и СВАО.

© @DtRoad

Движение закроют на улицах Дурова, Щепкина, Гиляровского, Мещанской, Большой Татарской и Минской, а также в переулках Капельском, Выползове, Старом Толмачевском, Климентовском, Озерковском и Малом Татарском.

Улица Дурова будет закрыта с 23.00 26 мая до 11.00 27 мая. 27 мая с 0.01 до 11.00 движение перекроют на улицах Щепкина, Мещанской, Гиляровского, Большой Татарской и Минской, а также в Капельском, Выползовом, Старом Толмачевском, Климентовском, Озерковском и Малом Татарском переулках. В это же время закроют съезды с проспекта Генерала Дорохова при движении в область и в центр.

С 4.00 до 11.00 27 мая ограничения введут на улицах Каргопольской и Хачатуряна, с 5.00 до 8.00 — на части улицы Хачатуряна. Также с 6.00 до 11.00 будет закрыта одна правая полоса на участке проспекта Мира в сторону центра.

Расскажите друзьям