На Новом Арбате закрылся ресторан Yoko Аркадия Новикова

Японский ресторан Yoko Аркадия Новикова, который почти 10 лет работал на Новом Арбате, закрылся навсегда. Об этом сообщил телеграм-канал «Открытия и закрытия ресторанов Москвы».
Yoko на Новом Арбате открылся в 2016 году на первом этаже гостиницы Marriott Novy Arbat — сейчас это отель «Звезды Арбата». Это был второй ресторан под вывеской Yoko: первый Новиков запустил еще в 2007 году в Соймоновском проезде, напротив храма Христа Спасителя. Он продолжает работу.
Концепция Yoko строится вокруг дорогой японской классики: суши, сашими, роллов, мисо-супа, унаги-кабаяки и редких морских деликатесов. В 2016 году «Афиша Daily» включала Yoko в список лучших новых рыбных ресторанов и отмечала, что рыбу для ресторана доставляют самолетами с токийского рынка.