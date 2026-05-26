Музыкант начал карьеру еще подростком: в конце 1940-х его пригласили в группу Телониуса Монка, а вскоре он уже играл с Майлзом Дэвисом и Бадом Пауэллом. В 1956 году Роллинз записал альбом «Saxophone Colossus», который закрепил за ним статус одного из главных джазовых саксофонистов. Позже он выпустил еще несколько знаковых пластинок, включая «Way Out West», «A Night at the Village Vanguard» и «Freedom Suite».