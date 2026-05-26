Милли Бобби Браун и Луис Партридж на парных постерах «Энолы Холмс-3»

Netflix выпустил парные постеры фильма «Энола Холмс-3». На них изображены Энола, героиня Милли Бобби Браун, и ее спутник виконт Тьюксбери, которого играет Луис Партридж. Фильм выйдет на стриминге 1 июля.
В третьей части героиня Милли Бобби Браун — младшая сестра Шерлока Холмса — отправится на Мальту, «где личные и профессиональные мечты сталкиваются в деле более запутанном и опасном, чем все, с чем она сталкивалась раньше». Параллельно с распутыванием очередного дела Энола оказывается на грани замужества с виконтом Тьюксбери.
Браун ранее делилась: «Думаю, самое захватывающее в этой части — как сильно выросла Энола. В ней все еще тот же огонь и любопытство, но она стала увереннее в себе и в том, за что выступает. Ставки кажутся выше не только с точки зрения загадки, но и эмоционально. И конечно, фанатам Энолы и Тьюксбери… там определенно есть что исследовать дальше. Их отношения стали более взрослыми, глубокими и настоящими. Думаю, зрители действительно почувствуют, что они выросли вместе с Энолой, а это совершенно особенное ощущение».
К роли Шерлока Холмса вернется Генри Кэвилл, а Хелена Бонэм-Картер вновь сыграет их с Энолой мать. Режиссером выступит Филип Барантини, известный по фильму «Точка кипения». Сценарий написал Джек Торн — автор первых двух картин. Ранее появились первые кадры третьей части.
Предыдущие части франшизы, основанной на книгах Нэнси Спрингер, рассказывали, как младшая сестра Шерлока Холмса разгадывает тайны по всему Лондону. Первый фильм вышел в 2020 году, второй представили в 2022 году.