В Японии полицейский сообщил о бомбе в ресторане, чтобы не идти на свою прощальную вечеринку

Фото: Adrien Bruneau/Unsplash

В японской префектуре Сага наказали полицейского, который оставил ложное сообщение о бомбе у ресторана. Об этом сообщает TV Asahi.

Инцидент произошел в марте в городе Сага. В одно из заведений общепита позвонил мужчина и сказал: «Посмотрите у входа». Перед рестораном нашли бумагу с сообщением о том, что там якобы заложена бомба.

В тот день в заведении должна была пройти прощальная вечеринка сотрудников полиции префектуры Сага. Среди тех, кого собирались проводить, был старший полицейский в возрасте около 20 лет, который должен был уволиться в конце месяца.

Позже во время расследования выяснилось, что сообщение о бомбе оставил сам этот полицейский. Он объяснил поступок тем, что не хотел идти на прощальную вечеринку.

В полиции префектуры Сага не стали раскрывать, жаловался ли сотрудник на работу или отношения с коллегами. При этом там подчеркнули, что поступок не был связан с обидой на полицию.

Полицейского направили в прокуратуру и подвергли дисциплинарному взысканию. После этого он уволился по собственному желанию.

