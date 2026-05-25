Госдума приняла закон об аресте имущества релокантов за «правонарушения против интересов России»

Госдума сразу во втором и третьем чтении приняла закон, который позволяет арестовывать имущество релокантов за «правонарушения против интересов России». Об этом сообщает корреспондент РБК.

Инициативу поддержали 384 депутата. Против и воздержавшихся не было.