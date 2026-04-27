«Нас окружают гибель и разруха»: вышел трейлер третьего сезона «Дома Дракона»
OpenAI выпустит первый смартфон с продвинутым ИИ-менеджментом
В  Приамурье тигрица попала в фотоловушку, когда ела снег
Вышел трейлер пятой части «Чудаков» — она станет последней
Российские туристы смогут оплачивать покупки в Турции через СБП
Продажи книг Григория Остера на Wildberries выросли в шесть раз
Камаал Уильямс, Cream Soda и «Тима ищет свет» выступят на фестивале «Планета К-30»
Роскосмос показал, как выглядит заснеженная Москва с орбиты
По мему «А ты бы любил меня, если бы я стала червяком?» снимут фильм. Вот его трейлер
Торги по продаже Рижского вокзала отказались проводить из‑за отсутствия заявок
У мелодрамы «Твое сердце будет разбито» будет сиквел
«Мегаполис» и Антоха MC устроят концерт прямо в поезде в поддержку «Ночлежки»
Музей транспорта Москвы откроет выставку об авторынках 1990-х
На машину Славы Марлоу упало дерево из‑за снегопада в Москве
В Ярославле нашли серебряную копейку времен Ивана Грозного
У спин-оффа «Теории большого взрыва» появился постер в стиле комикса
В Италии начались съемки нового фильма Аличе Рорвахер
На таможне изъяли четырех какаду Бэнкса и передали в Московский зоопарк
«Лэтуаль» закроет 150 магазинов в 2026 году
Снег в Москве вошел в тройку самых поздних с начала века
«Супер Марио: Галактическое кино» выйдет в «цифре» 5 мая
Художник по костюмам «Дьявол носит Prada» назвала свой любимый образ главной героини
Второй сезон «Оно. Добро пожаловать в Дерри» будет посвящен банде Брэдли — группе грабителей банков
Адам Скотт рассказал, что уже знает концовку «Разделения»
Появились первые кадры спин-оффа «Теории большого взрыва» — «Стюарт Блум не смог спасти вселенную»
В Воронцовском парке прошел парад французских бульдогов
В Москве снова выпал снег. Падают деревья, транспорт стоит. Делимся кадрами стихии
Цена на фисташки достигла максимума с 2018 года — все из‑за войны на Ближнем Востоке

Милли Бобби Браун и Луис Партридж на первых кадрах «Энолы Холмс-3»

Фото: People

People эксклюзивно опубликовал первые кадры фильма «Энола Холмс-3». Картина появится на Netflix 1 июля.

В третьей части героиня Милли Бобби Браун — младшая сестра Шерлока Холмса — отправится на Мальту, «где личные и профессиональные мечты сталкиваются в деле более запутанном и опасном, чем все, с чем она сталкивалась раньше». Параллельно с распутыванием очередного дела Энола оказывается на грани замужества с виконтом Тьюксбери (Луис Партридж).

Браун поделилась с изданием: «Думаю, самое захватывающее в этой части — как сильно выросла Энола. В ней все еще тот же огонь и любопытство, но она стала увереннее в себе и в том, за что выступает. Ставки кажутся выше не только с точки зрения загадки, но и эмоционально. И конечно, фанатам Энолы и Тьюксбери… там определенно есть что исследовать дальше. Их отношения стали более взрослыми, глубокими и настоящими. Думаю, зрители действительно почувствуют, что они выросли вместе с Энолой, а это совершенно особенное ощущение».

К роли Шерлока Холмса вернется Генри Кэвилл, а Хелена Бонэм-Картер вновь сыграет их с Энолой мать. Режиссером выступит Филип Барантини, известный по фильму «Точка кипения». Сценарий написал Джек Торн — автор первых двух картин. 

Предыдущие части франшизы, основанной на книгах Нэнси Спрингер, рассказывали, как младшая сестра Шерлока Холмса разгадывает тайны по всему Лондону. Первый фильм вышел в 2020 году, второй представили в 2022 году. 

