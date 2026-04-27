Милли Бобби Браун и Луис Партридж на первых кадрах «Энолы Холмс-3»

People эксклюзивно опубликовал первые кадры фильма «Энола Холмс-3». Картина появится на Netflix 1 июля.
В третьей части героиня Милли Бобби Браун — младшая сестра Шерлока Холмса — отправится на Мальту, «где личные и профессиональные мечты сталкиваются в деле более запутанном и опасном, чем все, с чем она сталкивалась раньше». Параллельно с распутыванием очередного дела Энола оказывается на грани замужества с виконтом Тьюксбери (Луис Партридж).
Браун поделилась с изданием: «Думаю, самое захватывающее в этой части — как сильно выросла Энола. В ней все еще тот же огонь и любопытство, но она стала увереннее в себе и в том, за что выступает. Ставки кажутся выше не только с точки зрения загадки, но и эмоционально. И конечно, фанатам Энолы и Тьюксбери… там определенно есть что исследовать дальше. Их отношения стали более взрослыми, глубокими и настоящими. Думаю, зрители действительно почувствуют, что они выросли вместе с Энолой, а это совершенно особенное ощущение».
К роли Шерлока Холмса вернется Генри Кэвилл, а Хелена Бонэм-Картер вновь сыграет их с Энолой мать. Режиссером выступит Филип Барантини, известный по фильму «Точка кипения». Сценарий написал Джек Торн — автор первых двух картин.
Предыдущие части франшизы, основанной на книгах Нэнси Спрингер, рассказывали, как младшая сестра Шерлока Холмса разгадывает тайны по всему Лондону. Первый фильм вышел в 2020 году, второй представили в 2022 году.