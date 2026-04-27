«Нас окружают гибель и разруха»: вышел трейлер третьего сезона «Дома Дракона»

Фото: HBO Max

HBO Max поделился первым тизером-трейлером третьего сезона «Дома Дракона». Вместе с этим у сериала появилась дата выхода ― 21 июня. 

Новые серии будут посвящены самым кровопролитным битвам гражданской войны Таргариенов.

В тизере Корлис Веларион говорит: «Остается только решить, чего вы хотите от этой войны», а сир Кристон Коль предупреждает: «Нас окружают гибель и разруха».

Трейлер впервые показали пару дней назад на фестивале CCXP Mexico, где третий сезон представили актеры Мэтт Смит, Оливия Кук и Фабьен Фрэнкел. Мэтт Смит, сыгравший Деймона Таргариена, пообещал, что в новых эпизодах будет много битв. 

«В этом сезоне мы стараемся сделать все масштабнее, смелее, кровавее, жестче, опаснее — просто вернуться к самой сути того, что представляет собой наш сериал», — сказал актер. Он также отметил, что в сезоне появится много драконов, в том числе Караксес.

Шоураннер Райан Кондал присоединился к панели по видеосвязи и назвал новый сезон самым масштабным в истории сериала. По его словам, он будет мрачным, смешным, эмоциональным, полным экшна и драконов.

Приквел «Игры престолов» рассказывает о войне внутри династии Таргариен за Железный трон, которая произошла примерно за 200 лет до событий оригинального сериала. Сюжет строится на борьбе за власть между принцессой Рейнирой и ее сводным братом Эйгоном. Сериал основан на книге Джорджа Р.Р.Мартина «Пламя и кровь».

Премьера первого сезона шоу состоялась 21 августа 2022 года, второго — 16 июня 2024-го. Третий хотят выпустить летом 2026-го, а четвертый — в 2028 году.

