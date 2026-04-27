В Москве снова выпал снег. Падают деревья, транспорт стоит. Делимся кадрами стихии

Фото: t.me/trends

27 апреля в Москве вновь начал формироваться снежный покров. В соцсетях очевидцы делятся кадрами выпавших осадков.

Видео: t.me/moscowafishi
По данным Гидрометцентра РФ, за день может выпасть до 7 сантиметров осадков. В городе также наблюдаются гололедица и сильный ветер, порывы которого к вечеру могут достигать 25 метров в секунду. Причиной непогоды стал балтийский циклон.

Видео: t.me/ostorozhno_moskva

В разных районах Москвы из-за упавших на дороги деревьев затруднено движение на дорогах. По информации «Мострансавто», в столице упали деревья на 5-м проспекте Новогиреева, из-за чего не могут проехать автобусы 193, 110, 110Н. На Главной аллее Измайловского парка остановилась работа маршрута 399, а на Зеленом проспекте — маршрута 889. 

© mostransavto_info

Автомобилистов, которые уже сменили зимнюю резину на летнюю, просят отказаться от поездок на личном транспорте или строго соблюдать скоростной режим и дистанцию. Горожан просят быть аккуратными на улице в непогоду и, в частности, не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили.

© t.me/moscowtop
© t.me/moscowtop
© t.me/moscowtop

Из-за сложных погодных условий в Москве ожидаются локальные корректировки в движении трамваев. В Дептрансе рекомендовали пассажирам следить за объявлениями водителей. При этом цены на такси на фоне снегопада выросли в 2–5 раз. 

© t.me/rt_russian

На Арбатско-Покровской линии московского метро произошел сбой из-за упавшего на рельсы дерева. Из-за этого образовались огромные очереди на автобусы.
 

Видео: t.me/moscowtop
Видео: t.me/moscowtop

Во Внуково из-за метеоусловий отложен вылет некоторых авиарейсов. Как сообщили в Федеральной пассажирской компании, семь поездов Павелецкого направления в Москву отстают от графика до 2,5 часа. Задерживаются поезда из Владикавказа, Белгорода, Саратова, Пензы, Воронежа и Дербента.

© t.me/moskva_tretiy_rim
© t.me/moskva_tretiy_rim
© t.me/moskva_tretiy_rim

Сервисы аренды самокатов и велосипедов временно приостановили работу. Операторы каршеринга также ограничили доступ к аренде автомобилей с летней резиной.

© t.me/moskva_tretiy_rim
Видео: t.me/infomoscow24

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, в столице побит суточный рекорд по количеству осадков, который держался с 1880 года, точное значение нового максимума станет известно после 21.00. «К утру в столице сформировался снежный покров высотой в 12 см! Это третий рекорд сегодняшнего дня — еще никогда 27 апреля в Москве не было столько снега, прежний рекорд этого дня составлял 10 см и продержался 55 лет!», — написал синоптик. 

Тем временем желтый погодный уровень, связанный с осадками, объявлен до 9.00 28 апреля. До конца текущих суток в столичном регионе продолжится дождь, переходящий в мокрый снег.

© t.me/moscowafishi

Последний раз в Москве снег выпадал 9 апреля. Тогда выпало до 5 сантиметров снега.

