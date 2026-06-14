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Боди-хоррор «Ешь, молись, худей» выйдет в России 13 августа

Афиша Daily
1 мин на чтение
Кадр: «Ешь, молись, худей»

Компания World Pictures 13 августа выпустит в российский прокат боди-хоррор «Ешь, молись, худей» Натали Эрики Джеймс («Реликвия», «Квартира 7А»). Об этом пишет «Большой город».

Премьера картины состоялась в программе «Полуночные показы» фестиваля «Сандэнс» в январе. Ее также показывали на 76-м Берлинском кинофестивале.

В фильме снялись Мидори Френсис, Даниэль Макдональд, Мадлен Мэдден и Роберт Тейлор. По сюжету главная героиня, студентка медицинского университета по имени Хана, испытывает расстройство пищевого поведения. Желая похудеть, она начинает эксперимент по поеданию человеческих останков. После этого ее начинает преследовать «голодный призрак».

Недавно вышел трейлер хоррора «Безумная старуха», который выйдет в российский прокат 23 июля. Главную роль исполнила Кармен Маура — муза Педро Альмодовара, снявшаяся в шести его фильмах: «Женщины на грани нервного срыва», «Возвращение» и других.

Ешь, молись, худей
Фантастика / с 29 июля
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