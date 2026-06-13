Минюст США одобрил слияние Paramount и Warner Bros. Discovery

Представитель Paramount заявил в комментарии Deadline, что эта сделка будет способствовать конкуренции: «В результате появится более сильная компания, лучше подготовленная к конкуренции с доминирующими технологическими платформами в индустрии, где все острее идет борьба за аудиторию, таланты, технологии и инвестиции».