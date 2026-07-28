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Клуб «16 тонн» покажет спектакль на «Театральном бульваре» — уже 5 августа

Афиша Daily
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Фото: «Анонимус»

5 августа культовый клуб «16 тонн» впервые представит свой театральный проект на фестивале «Театральный бульвар». На сцене амфитеатра на Покровском бульваре развернется спектакль «Дурак на холме» — мюзикл об эксцентричном молодом богаче, его слуге-прощелыге и краже человеческой судьбы. Вход свободный.

Дурак — карта Таро — сбегает из колоды. Он крадет чужую судьбу и всеми силами пытается ее удержать. Законы Вселенной играют против него.

Спектакль поставил Кирилл Ковбас. В ролях — актеры Театра Гоголя и Театра Наций. Живую музыку исполняет группа Ambassadors: звучат оригинальные переосмысления мировых хитов. «Афиша Daily» снимала видео о своем походе на спектакль.

«Театральный бульвар» — это самый масштабный театральный фестиваль Москвы. Он длится все лето, в этом году — на девяти площадках: в парке Политехнического музея, на набережной в парке Горького, Чистопрудном бульваре, в «Коломенском», у театра «Современник» и других.

В амфитеатре на Покровском бульваре — его москвичи знают как «Яму», — помимо «16 тонн», свои постановки покажут Красноярский драматический театр им. Пушкина, Новокузнецкий драматический театр, мастерская Бутусова, Пятый театр, ВГИК им. С.А.Герасимова и многие другие.

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