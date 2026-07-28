5 августа культовый клуб «16 тонн» впервые представит свой театральный проект на фестивале «Театральный бульвар». На сцене амфитеатра на Покровском бульваре развернется спектакль «Дурак на холме» — мюзикл об эксцентричном молодом богаче, его слуге-прощелыге и краже человеческой судьбы. Вход свободный.
Дурак — карта Таро — сбегает из колоды. Он крадет чужую судьбу и всеми силами пытается ее удержать. Законы Вселенной играют против него.
Спектакль поставил Кирилл Ковбас. В ролях — актеры Театра Гоголя и Театра Наций. Живую музыку исполняет группа Ambassadors: звучат оригинальные переосмысления мировых хитов. «Афиша Daily» снимала видео о своем походе на спектакль.
«Театральный бульвар» — это самый масштабный театральный фестиваль Москвы. Он длится все лето, в этом году — на девяти площадках: в парке Политехнического музея, на набережной в парке Горького, Чистопрудном бульваре, в «Коломенском», у театра «Современник» и других.
В амфитеатре на Покровском бульваре — его москвичи знают как «Яму», — помимо «16 тонн», свои постановки покажут Красноярский драматический театр им. Пушкина, Новокузнецкий драматический театр, мастерская Бутусова, Пятый театр, ВГИК им. С.А.Герасимова и многие другие.