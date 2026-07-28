5 августа культовый клуб «16 тонн» впервые представит свой театральный проект на фестивале «Театральный бульвар». На сцене амфитеатра на Покровском бульваре развернется спектакль «Дурак на холме» — мюзикл об эксцентричном молодом богаче, его слуге-прощелыге и краже человеческой судьбы. Вход свободный.