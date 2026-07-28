Майкл Фассбендер и Алисия Викандер в первом русскоязычном трейлере «Надежды» На Хон Чжина

В фильме снялись Хван Чжон Мин («Ода моему отцу»), Чо Ин Сон («Ледяной цветок»), Хоен («Игра в кальмара»), Тейлор Расселл («Клаустрофобы»), Кэмерон Бриттон («Академия „Амбрелла“»), а также Алисия Викандер («Из машины») и Майкл Фассбендер («Бесславные ублюдки») — для пары это первое совместное появление на экране со времен фильма «Свет в океане» 2016 года.