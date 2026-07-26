Том Холланд признался, что некоторые его фильмы было трудно продвигать: «Они были дерьмовыми»

Том Холланд рассказал в подкасте Dish, что ему приходилось участвовать в рекламных кампаниях фильмов, которые он сам считал неудачными.
По словам Холланда, продвигать картину гораздо проще, когда он действительно ею гордится. В таком случае актеру не приходится придумывать ответ на вопрос, почему зрителям стоит пойти в кино.
«У меня бывали случаи, когда меня спрашивали: „Почему нужно посмотреть этот фильм?“ А ты в глубине души думаешь: „Не нужно, потому что он дерьмовый“», — поделился Холланд. При этом он не уточнил, какие именно свои работы имел в виду.
Сейчас актер участвует в пресс-турах «Одиссеи» и фильма «Человек-паук: Совершенно новый день». Холланд назвал продвижение обеих картин «кругом почета» и подчеркнул, что гордится ими.
«Одиссея» за первую неделю проката собрала более 300 млн долларов по всему миру. В экранизации поэмы Гомера Холланд сыграл Телемаха — сына Одиссея, роль которого исполнил Мэтт Дэймон. Пенелопу сыграла Энн Хэтэуэй.
В «Совершенно новом дне» Холланд в четвертый раз появился в сольном фильме о Человеке-пауке. Действие картины разворачивается через четыре года после заклинания Доктора Стрэнджа, из-за которого весь мир забыл о существовании Питера Паркера. Теперь герой в одиночку защищает Нью-Йорк, а его способности начинают меняться опасным и необъяснимым образом.