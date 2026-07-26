Том Холланд признался, что некоторые его фильмы было трудно продвигать: «Они были дерьмовыми»

«У меня бывали случаи, когда меня спрашивали: „Почему нужно посмотреть этот фильм?“ А ты в глубине души думаешь: „Не нужно, потому что он дерьмовый“», — поделился Холланд. При этом он не уточнил, какие именно свои работы имел в виду.