Рабочие специальности продолжают удерживать позиции среди самых высокооплачиваемых профессий в стране. Об этом ТАСС сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
По его словам, самые высокие зарплатные предложения сейчас получают сварщики, машинисты экскаваторов и монтажники металлоконструкций. Средняя зарплата сварщиков составляет около 160 тыс. рублей в месяц, а специалисты, работающие с высокотехнологичной сваркой, могут рассчитывать на доход до 400 тыс. рублей.
Котяков отметил, что уровень зарплат по рабочим профессиям может меняться в зависимости от сезона, однако спрос на квалифицированных специалистов остается стабильно высоким. Сейчас сразу шесть из десяти самых высокооплачиваемых вакансий относятся именно к рабочим специальностям.
Помимо представителей рабочих профессий, в число лидеров по уровню предлагаемых зарплат входят программисты, инженеры и врачи-стоматологи.
По словам министра, рынок труда продолжает испытывать высокий спрос как на специалистов, занятых в промышленности и строительстве, так и на работников, обладающих технологическими навыками.