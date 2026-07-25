Котяков отметил, что уровень зарплат по рабочим профессиям может меняться в зависимости от сезона, однако спрос на квалифицированных специалистов остается стабильно высоким. Сейчас сразу шесть из десяти самых высокооплачиваемых вакансий относятся именно к рабочим специальностям.