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Сварщики и машинисты экскаваторов — одни из самых оплачиваемых рабочих профессий в России

Афиша Daily
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Фото: Marvel Studios

Рабочие специальности продолжают удерживать позиции среди самых высокооплачиваемых профессий в стране. Об этом ТАСС сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. 

По его словам, самые высокие зарплатные предложения сейчас получают сварщики, машинисты экскаваторов и монтажники металлоконструкций. Средняя зарплата сварщиков составляет около 160 тыс. рублей в месяц, а специалисты, работающие с высокотехнологичной сваркой, могут рассчитывать на доход до 400 тыс. рублей.

Котяков отметил, что уровень зарплат по рабочим профессиям может меняться в зависимости от сезона, однако спрос на квалифицированных специалистов остается стабильно высоким. Сейчас сразу шесть из десяти самых высокооплачиваемых вакансий относятся именно к рабочим специальностям.

Помимо представителей рабочих профессий, в число лидеров по уровню предлагаемых зарплат входят программисты, инженеры и врачи-стоматологи.

По словам министра, рынок труда продолжает испытывать высокий спрос как на специалистов, занятых в промышленности и строительстве, так и на работников, обладающих технологическими навыками.

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