В будущем средняя продолжительность жизни человека может увеличиться до 150–190 лет. К такому выводу пришли ученые из «Сколковского института науки и технологий» (Сколтех). Результаты исследования, которые опубликовал Daily Mail, показывают, что даже при появлении почти идеальных методов борьбы со старением существует биологический предел, который не позволит людям жить вечно.