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Ученые определили биологический предел жизни человека — около 190 лет

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Paramount Pictures

В будущем средняя продолжительность жизни человека может увеличиться до 150–190 лет. К такому выводу пришли ученые из «Сколковского института науки и технологий» (Сколтех). Результаты исследования, которые опубликовал Daily Mail, показывают, что даже при появлении почти идеальных методов борьбы со старением существует биологический предел, который не позволит людям жить вечно.

Авторы работы изучали так называемые соматические мутации — случайные ошибки в ДНК, которые возникают при делении клеток. Обычно организм исправляет большинство таких повреждений, но часть из них все же накапливается с возрастом.

По словам исследователей, если представить, что медицина научится предотвращать все остальные признаки старения — например, защищать клетки от износа, восстанавливать ткани и лечить возрастные заболевания, — именно соматические мутации со временем останутся главным фактором, ограничивающим жизнь человека.

Ученые создали математическую модель, в которой единственной причиной старения были эти мутации. Согласно расчетам, в таком случае люди могли бы жить в среднем от 146 до 194 лет.

«Это не означает, что такой предел неизбежен, но показывает: соматические мутации сами по себе оказывают сравнительно слабое влияние на старение, однако становятся критически важными в сочетании с другими процессами», — отметил ведущий автор исследования Дмитрий Крюков.

Исследователи также обнаружили, что разные органы стареют по-разному. Например, клетки кожи и печени постоянно обновляются и могут долго компенсировать накопление повреждений. А вот клетки головного мозга и сердца практически не заменяются новыми, поэтому именно в них мутации накапливаются быстрее.

Авторы подчеркивают, что речь идет не о прогнозе на ближайшие десятилетия, а о теоретическом сценарии, при котором медицина сможет устранить почти все известные механизмы старения. При этом исследование ставит под сомнение идею биологического бессмертия, которую продвигают некоторые сторонники технологий продления жизни. Тем не менее ученые считают, что понимание роли соматических мутаций поможет точнее определить направления для будущих исследований в области борьбы со старением.

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