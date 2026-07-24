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Прокуратура просит возобновить судебный процесс по делу Лерчек

Афиша Daily
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Фото: «Надежда Стрелец»/YouTube

Гособвинение просит Гагаринский суд Москвы возобновить судебный процесс по уголовному делу Валерии Чекалиной (Лерчек). Об этом сообщает ТАСС.

Обвинение считает, что блогер нарушила меру пресечения в виде запрета определенных действий, уехав на пару дней из Москвы в Петербург. По словам источника ТАСС в в правоохранительных органах, изъятый ранее у Лерчек заграничный паспорт «находится у нее на руках, что может дать возможность женщине скрыться от суда и следствия за границей». Прокуратура просит отправить девушку под домашний арест.

Защита Чекалиной заявила, что блогер не нарушала меру пресечения, «так как по решению суда у Лерчек нет ограничений на передвижение и она может выезжать из Москвы». Адвокаты также отметили, что загранпаспорт находится у одного из защитников Лерчек, а не у нее самой. 

Ранее гособвинение уже просило суд возобновить судебный процесс. Для ходатайства использовали справку из ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина» о том, что блогер прошла курс химиотерапии.

В октябре 2024 года в отношении блогера завели уголовное дело о переводе в ОАЭ более 251 млн рублей с использованием подложных документов. С тех пор она была под домашним арестом. 16 марта Гагаринский районный суд Москвы приостановил рассмотрение уголовного дела Чекалиной из-за онкологического заболевания. Меру пресечения изменили на запрет определенных действий.

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