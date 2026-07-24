Гособвинение просит Гагаринский суд Москвы возобновить судебный процесс по уголовному делу Валерии Чекалиной (Лерчек). Об этом сообщает ТАСС.
Обвинение считает, что блогер нарушила меру пресечения в виде запрета определенных действий, уехав на пару дней из Москвы в Петербург. По словам источника ТАСС в в правоохранительных органах, изъятый ранее у Лерчек заграничный паспорт «находится у нее на руках, что может дать возможность женщине скрыться от суда и следствия за границей». Прокуратура просит отправить девушку под домашний арест.
Защита Чекалиной заявила, что блогер не нарушала меру пресечения, «так как по решению суда у Лерчек нет ограничений на передвижение и она может выезжать из Москвы». Адвокаты также отметили, что загранпаспорт находится у одного из защитников Лерчек, а не у нее самой.
Ранее гособвинение уже просило суд возобновить судебный процесс. Для ходатайства использовали справку из ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина» о том, что блогер прошла курс химиотерапии.
В октябре 2024 года в отношении блогера завели уголовное дело о переводе в ОАЭ более 251 млн рублей с использованием подложных документов. С тех пор она была под домашним арестом. 16 марта Гагаринский районный суд Москвы приостановил рассмотрение уголовного дела Чекалиной из-за онкологического заболевания. Меру пресечения изменили на запрет определенных действий.
Прокуратура просит возобновить судебный процесс по делу Лерчек
Гособвинение просит Гагаринский суд Москвы возобновить судебный процесс по уголовному делу Валерии Чекалиной (Лерчек). Об этом сообщает ТАСС.