Суд приостановил уголовное дело блогерши Лерчек

Гагаринский районный суд Москвы приостановил рассмотрение уголовного дела блогерши Лерчек, чье настоящее имя — Валерия Чекалина. Об этом сообщили в телеграм-канале столичных судов.

Дело приостановили, после того как у Чекалиной обнаружили рак. Суд решил отменить домашний арест Валерии начиная с 16 марта.

О том, что Лерчек столкнулась с раком желудка, стало известно менее недели назад. По словам бойфренда Валерии Луиса Сквиччиарини, у нее рак с метастазами в легких.

Онкологическое заболевание обнаружили вскоре после того, как Лерчек родила четвертого ребенка — сына от Сквиччиарини. Ребенок здоров. По словам его отца, медиков обеспокоило состояние плаценты женщины. Луис добавил что полгода назад Лерчек, находясь под домашним арестом, просила разрешения посетить врача из‑за болей, но следователи и суд ей отказали.

Сквиччиарини поделился, что позвонки Чекалиной начали разрушаться, и девушке провели операцию на позвоночнике. 14 марта Валерия начала химиотерапию, 16 марта- лучевую. По словам адвокатов, Лерчек потеряла зрение на правом глазу из‑за поражения костей черепа.

В марте 2023 года на Лерчек и ее бывшего мужа Артема Чекалина завели уголовные дела об уклонении от уплаты налогов на 311 млн рублей и отмывании 130 млн. Обвинение в неуплате налогов с них сняли в декабре того же года, когда они выплатили 504 млн рублей долга, штрафов и пени. Дело об отмывании денег закрыли в марте 2024-го за отсутствием состава преступления.

В октябре 2024-го на экс-супругов завели новое уголовное дело — о переводе в ОАЭ более 251 млн рублей с использованием подложных документов. По части 1 статьи 193.1 УК им грозит штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Лерчек и ее экс-супруг все это время находятся под домашним арестом.

