Звезда «Игры престолов» Мейзи Уильямс появится в триллере «Ignition» (в переводе — «Воспламенение» или «Зажигание»). Об этом сообщил Variety.
В актерский состав проекта, помимо Уильямс, входят Рори Киннир («Род мужской», «Дипломатка») и Лови Поэ («Времена года», «Плохой человек»). Режиссером и сценаристом выступает Джеймс Эрскин («Один матч в Турине»).
Уильямс исполняет роль девушки по имени Сильви Джонсон, которая отправляется в Лондон. Ее поездка превращается в хаос, когда она получает звонок от анонима. Тот заявляет, что в машине героини заложена бомба.
Сильви оказывается в ловушке, отрезанной от любой внешней помощи. Девушка вынуждена выполнять указания террориста, который хочет, чтобы она доставила тикающую бомбу к Королевскому Альберт-холлу.
Сильви предстоит столкнуться со своими самыми темными секретами и использовать всю смекалку, чтобы выжить. Она также попытается выяснить, почему именно она оказалась втянута в тщательно продуманный террористический акт.
Фильм снят в технике «живого кино», которую разработал Эрскин. По его словам, эта техника позволяет показать действие с максимальной непосредственностью и достоверностью. Съемки ленты проходили в реальных локациях и на действующих дорогах с помощью дистанционно управляемых многокамерных систем.
«„Ignition“ — история о молодой женщине, невольно втянутой в ужасающий террористический заговор, о паранойе, технологиях и мужестве взглянуть правде в глаза. Я хотел, чтобы зрители полностью погрузились в опыт Сильви по мере развития событий, ощутили непосредственное присутствие и психологическое давление, нарастающее в реальном времени», — отметил режиссер.
Созданием картины занимаются New Black Films под лейблом New Bright Films, Playhouse Pictures, Sharp House, Royal Viking Entertainment, Epic EV Studios, Vectorscope Films и C’est Lovi Productions. Среди продюсеров — Виктория Грегори, Эрскин, Шон Соренсен, Адриэль Томас. Уильямс стала исполнительным продюсером наряду с Рэнди Джонсом Толлом и Стивеном Дж.Толлом (оба — «Грабитель с крыши»).