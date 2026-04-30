Семья из США воссоединилась с котом через семь лет после его пропажи

В США семья воссоединилась с котом, который пропал семь лет назад во время переезда. Об этом пишет The Guardian.
Кот по кличке Доджер потерялся в конце 2018 года, когда его хозяйка Эмбер Дэвидсон-Ороско вместе с сыновьями решила переехать из Калифорнии во Флориду после смерти мужа. Женщина доверила перевезти питомца знакомому, однако Доджер сбежал из машины и исчез.
По словам Дэвидсон-Ороско, все эти годы семья продолжала вспоминать кота и думать о том, что с ним могло случиться. Позже она с детьми переехала в город Калхун в штате Джорджия, более чем в 3700 километров от Кловиса, где семья когда-то взяла Доджера из приюта.
В феврале 2026-го кота нашли в калифорнийском городе Мадера, примерно в 50 километрах от Кловиса. Его привезли в организацию Fresno Trap and Release на кастрацию и вакцинацию, но ветеринары выяснили, что Доджер уже кастрирован, а также нашли у него микрочип. Благодаря ему удалось установить, что кот принадлежит семье Дэвидсон-Ороско.
Сидни Шерман из Fresno TNR связалась с хозяйкой и предложила доставить Доджера во Флориду: в конце марта она как раз летела туда на свадьбу. Семья Дэвидсон-Ороско проехала семь часов из Джорджии, чтобы встретить Шерман в пять утра и забрать кота.
Хозяйка рассказала, что Доджер все еще откликается на свое имя и сохранил прежний ласковый и общительный характер. По ее словам, возвращение питомца помогло залечить боль, связанную с трудным периодом в их жизни, а сыновьям словно вернул «часть их детства».
Дэвидсон-Ороско также призвала владельцев домашних животных чипировать питомцев. Именно микрочип помог семье найти Доджера спустя семь лет после его исчезновения.