Клэр Дейнс сыграет главную роль в сериале Netflix «Lovesick» от Сары Трим

Актриса Клэр Дейнс, недавно снявшаяся в сериале Netflix «Зверь во мне», сыграет главную роль в новом проекте стриминга — драме «Lovesick». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
Шоураннером проекта выступит Сара Трим, известная по «Любовникам». Сериал будет основан на израильской драме «Точка отсчета». Netflix получил права на шоу и сразу заказал полноценный сезон.
Дейнс сыграет в сериале Аннику — признанного хирурга, специализирующегося на лечении рака груди. По сюжету героиня сама сталкивается с онкологическим заболеванием. Одновременно в ее жизни появляется новый пациент Нейт.
Шоу описывается как «масштабная современная романтическая эпопея». Оно исследует переплетение жизней врача и больного и затрагивает темы любви, секса, смерти, выживания, семьи, детей и смысла жизни.
Дейнс выступит исполнительным продюсером проекта. Сериал также будут продюсировать Трим, Ави Нир, Керен Шахар и Питер Трауготт. Производством займутся студии Universal Television и Keshet Studios.
«Я в восторге от возможности рассказать эту историю вместе с гениальной Клэр Дейнс. Мы очень долго искали, над чем поработать вместе, и персонаж Анники, возможно, воплощает наши самые смелые мечты», — прокомментировала Трим.