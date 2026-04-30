Глава Take-Two считает, что выход GTA 6 заставит игроков взять больничный на работе

Глава Take-Two Interactive Штраус Зельник считает, что в день выхода Grand Theft Auto VI, 19 ноября, многие игроки возьмут больничный на работе, чтобы провести время за игрой.
Изначально проект был анонсирован в декабре 2023 года и планировался к релизу в 2025-м, однако позже дату перенесли сначала на май 2026 года, а затем — на ноябрь.
Разработчики из Rockstar Games объяснили задержку необходимостью дополнительного времени для доработки и достижения высокого уровня качества.
Выступая на конференции iicon, Зельник не стал раскрывать стоимость игры, отметив, что цена должна соответствовать ценности, которую получает пользователь. По его словам, задача компании — создать «самое впечатляющее развлечение в истории», и, если это удастся, коммерческий успех придет сам собой.
По данным СМИ, Grand Theft Auto VI может стать самой дорогой игрой в истории. На ее разработку уже потрачено более 3,6 млрд долларов, в том числе отдельные команды трудились над реалистичностью воды и даже детализацией разбитого стекла на протяжении нескольких лет.