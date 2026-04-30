В Москве возобновили прокат самокатов и велосипедов

В Дептрансе напомнили, что арендовать самокат в столице теперь можно только после прохождения верификации через Mos ID на портале mos.ru. Москвичей просят не забывать о правилах безопасности: передвигаться только по велодорожкам, переходить дорогу пешком, ездить без пассажиров, использовать защитную экипировку и световозвращающие элементы, не управлять городским транспортом в нетрезвом виде.