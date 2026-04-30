К Дню Победы на Киностудии Горького проведут бесплатные экскурсии, мастер-класс и кинопоказ

Афиша Daily
4 мин на чтение
Фото: пресс-служба Киностудии Горького

Киностудия Горького, входящая в Московский кинокластер, подготовила специальную программу к празднику 9 Мая. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.

Посетителей ждут бесплатный показ легендарной военной драмы «На семи ветрах», тематический мастер-класс для подростков и специальная экскурсия, посвященная тому, как режиссеры-фронтовики и их потомки создавали летопись Великой Отечественной войны.

7 мая, в 16.00, зрителей приглашают на открытый показ киноленты «На семи ветрах». Эта история о войне, верности и любви снята режиссером Станиславом Ростоцким по сценарию Александра Галича. В картине снялись Лариса Лужина, Вячеслав Тихонов, Вячеслав Невинный, Клара Лучко, Леонид Быков, Савелий Крамаров и другие.

По сюжету главная героиня фильма по просьбе жениха приезжает в другой город. Из-за начавшейся войны пара так и не встретилась. Но девушка принимает решение дождаться любимого в доме, куда он ее пригласил. Вскоре немцы начинают подступать к окраинам города. В доме сначала организуют редакцию фронтовой газеты, затем — госпиталь и военную базу.

© Пресс-служба Киностудии Горького

Отмечается, что первоначально главную героиню должна была сыграть жена режиссера — Нина Меньшикова, но в итоге роль досталась студентке ВГИКа Ларисе Лужиной. А Клара Лучко согласилась на небольшую роль хирурга, после того как Ростоцкий случайно встретил ее в больничном коридоре в белом халате. Перед показом хранитель фондов Киностудии Горького, киновед Алексей Тремасов расскажет эти и другие интересные истории, связанные с созданием фильма. Посетители узнают, как Лариса Лужина справлялась с первой большой ролью в кино и почему Вячеслав Тихонов согласился сам спеть песню «Сердце, молчи».

Премьера фильма состоялась 8 мая 1962 года. Картина сразу стала одним из лидеров советского проката: ее посмотрели 26,8 млн зрителей. Мероприятие предназначено для зрителей от 12 лет. Вход на показ бесплатный по предварительной регистрации.

10 мая, в 14.00 и 16.00, на Киностудии Горького пройдут сборные экскурсии, приуроченные ко Дню Победы. Гости узнают, кто из сотрудников киностудии сражался на фронте, когда был снят первый фильм о Великой Отечественной войне и чем выделялись картины режиссеров-фронтовиков.

Посетители услышат истории создания главных военных картин киностудии: «Жила-была девочка» режиссера Виктора Эйсымонта (1944), «Офицеры» Владимира Рогового (1971), «…А зори здесь тихие» Станислава Ростоцкого (1972) и «Семнадцать мгновений весны» Татьяны Лиозновой (1973). Гости увидят подлинные костюмы из легендарных фильмов о войне, архивные материалы о фронтовиках-студийцах, чей боевой опыт нашел отражение в известных кинокартинах, а также уникальный реквизит из фондов Киностудии Горького.

Возрастное ограничение: 6+. Билеты по ссылке.

© Пресс-служба Киностудии Горького

Также 10 мая, в 14.00, в Кинокампусе Киностудии Горького пройдет тематический бесплатный мастер-класс «Цифровой художник. Память в пикселях». Практикум предназначен для подростков 14–17 лет и будет посвящен сохранению истории через современный визуальный язык. Занятие проведет цифровой художник Наталья Слепнева.

Участники освоят основы диджитал-техник: работу со слоями и кистями, построение композиции, а также попробуют свои силы на профессиональных графических планшетах. Главной целью станет создание уникальной авторской иллюстрации на тему Великой Победы. Зарегистрироваться на мероприятие можно здесь.

© Пресс-служба Киностудии Горького

9 Мая празднуется 81-я годовщина Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В этом году парад на Красной площади пройдет без военной техники — впервые за 19 лет.

Расскажите друзьям