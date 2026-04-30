В Москве открылась театральная мастерская для подопечных благотворительных фондов

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: «Театральная компания 1+1»

В Москве по инициативе актера Филиппа Авдеева открылась независимая «Театральная компания 1+1». Она будет помогать социально уязвимым группам находить поддержку и осваивать навыки самовыражения через искусство. Об этом «Афише Daily„ рассказали представители проекта.

К команде присоединились певица Манижа, актриса Мариэтта Цигаль-Полищук, актер Тимофей Трибунцев, хореограф и музыкальный продюсер Ларан, художница-постановщица Александра Карпейкина, режиссер Павел Тимофеев и другие деятели культуры.

Первая просветительская программа «Театральной компании 1+1» стартовала в конце февраля 2026 года. Это мастерская для подростков из приемных семей — подопечных благотворительного фонда «Арифметика добра», который стал партнером проекта.

Участники занимаются с профессиональными педагогами по пяти направлениям: актерское мастерство, ораторское искусство, телесные практики, основы создания костюмов и декораций, а также драматургия. По замыслу организаторов, занятия помогают подросткам укрепить доверие к себе и другим, развить навыки коммуникации и научиться выражать свои мысли и эмоции.

«Любому подростку очень трудно социально адаптироваться. А подростку, прошедшему через опыт сиротства, труднее в разы. Через театр пройти этот путь проще и понятнее», — рассказала актриса и педагог мастерской Мариэтта Цигаль-Полищук.

Кроме занятий, участники мастерской ходят на спектакли и экскурсии за кулисы московских театров, а также встречаются с артистами и деятелями культуры. Первыми гостями программы стали Манижа, Константин Райкин и Тимофей Трибунцев. Следующую встречу проведет Евгений Цыганов.

Итогом первой мастерской станет премьера спектакля на одной из московских сцен. Над постановкой будут работать профессиональные артисты и подростки: кто-то выйдет на сцену, кто-то станет ассистентом художественного цеха, а кто-то пройдет стажировку у технической команды, которая отвечает за свет, звук и видео.

«Мы хотим, чтобы в нашей компании создание спектакля становилось не только полноценным художественным высказыванием, но и реальным инструментом помощи для тех, кто в ней нуждается», — отметил Авдеев.

В будущем «Театральная компания 1+1» планирует расширять круг партнеров и запускать программы с другими благотворительными фондами и организациями.

Расскажите друзьям