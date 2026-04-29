Стивен Спилберг спродюсирует лайв-экшн-сериал о привидении Каспере

Фото: Universal Pictures

Американский режиссер Стивен Спилберг («Челюсти», «Инопланетянин», «Список Шиндлера») спродюсирует лайв-экшн-сериал по мотивам «Каспера». Об этом сообщил Entertainment Weekly. 

По информации издания, стриминговый сервис Disney+ выпустит «современную версию» истории о привидении. Исполительным ипродюсерами проекта станут Роб Леттерман и Хилари Уинстон, создатели сериала «Мурашки». 

Леттерман и Уинстон в настоящее время работают над сценарием шоу. Леттерман планирует выступить также в роли режиссера. Какие актеры будут задействованы в проекте, пока неясно. 

Deadline написал, что новый «Каспер», по всей видимости, будет более мрачным, чем оригинальный фильм 1995 года. СМИ сравнило грядущий сериал с «Уэнсдей». 

Каспер впервые появился в серии анимационных фильмов студии Famous Studios, выпущенных в период с 1945 по 1959 год. После этого права на экранизацию перешли к издательству Harvey Comics. С тех пор Каспер появился в множестве комиксов, в также в пяти мультсериалах. В 1995 году на экраны вышел полнометражный фильм Брэда Силберлинга с Кристиной Риччи в главной роли.

