В Москве появится новый трамвайный маршрут, который свяжет МКАД и центр

В Москве создадут новый трамвайный маршрут, который улучшит транспортную доступность района Ивановское. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.
Протяженность новой линии составит около 4 километров. Маршрут пройдет из района Ивановское вдоль шоссе Энтузиастов до 3-й Владимирской улицы и присоединится к существующей трамвайной сети.
«Сейчас местные жители добираются до ближайших станций метро на автобусах — такая поездка зачастую занимает 30–40 минут. Воспользовавшись трамваем, они смогут проделать этот путь гораздо быстрее. Время в пути до станции метро „Шоссе Энтузиастов“ сократится на 40% — с 38 до 23 минут, а до станции метро „Авиамоторная“ можно будет доехать за 29 минут вместо 42», — написал Собянин.
Кроме того, появится первый беспересадочный трамвайный маршрут от МКАД до центра города: от улицы Сталеваров до Курского вокзала и Садового кольца. Еще один новый маршрут свяжет Ивановское со станцией метро «Семеновская».
Новая трамвайная линия с пятью остановками пройдет обособленно от потока машин. На конечной остановке («Улица Сталеваров») обустроят разворотное кольцо, здание для отдыха водителей и организуют пересадку на городские и пригородные автобусы и электробусы.
«Строительство нового участка ведем с использованием современных, максимально щадящих технологий — бесстыкового пути и виброгасящих матов. Это позволит минимизировать уровень шума как в жилых районах, так и в рекреационных зонах Терлецкого и Измайловского парков», — добавил мэр.
В сентябре в Москве начал курсировать первый в России беспилотный трамвай. Он следует по маршруту №10 метро «Щукинская» — улица Кулакова на северо-западе города.