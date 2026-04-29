Ариана Гранде анонсировала новый альбом «Petal»

Ариана Гранде объявила о выходе своего нового альбома под названием «Petal». Он станет ее восьмой студийной работой и выйдет 31 июля.
Вместе с анонсом артистка опубликовала обложку пластинки. В описании к альбому певица отметила, что он символизирует нечто «живое, пробивающееся сквозь холод и трудности».
Альбом станет продолжением релиза «Eternal Sunshine» и ознаменует возвращение певицы к музыкальной деятельности после перерыва. В последние годы Гранде сосредоточилась на актерской карьере, снявшись в проектах «Злая», «Знакомство с Факерами: Новая глава» и «Американская история ужасов» (13-й сезон).
В интервью The New York Times артистка подчеркнула, что музыка остается важной частью ее жизни, а временный уход со сцены помог ей переосмыслить свое отношение к поп-индустрии.