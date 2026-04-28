Опрос: 88% представителей поколения альфа хотели бы изучать литературу с помощью мемов

Большинство представителей поколения альфа (88%) хотели бы изучать литературу в школе с помощью мемов. По их словам, именно они делают классические произведения более понятными и интересными, пишет ТАСС со ссылкой на исследование книжного сервиса «Литрес» и онлайн-платформы «ЕГЭLand».
В опросе участвовали 900 школьников из разных городов России. 93% из них рассказали, что случайно увиденные в интернете мемы на литературную тематику помогают им лучше запоминать эпизоды или образы из книг. 88% считают, что классика стала бы понятнее, если бы учителя использовали мемы для объяснения сложных вещей.
По словам респондентов, среди произведений школьной программы наибольший потенциал для создания мемов имеет роман Федора Достоевского «Преступление и наказание» (60%). Следом идут «Евгений Онегин» Александра Пушкина (53%) и «Горе от ума» Александра Грибоедова (51%). Наиболее подходящим персонажем для мемов школьники назвали Родиона Раскольникова (50%). В тройку также вошли Илья Обломов (48%) и Григорий Печорин (47%).
Согласно результатам, большинство школьников регулярно уделяют время как чтению, так и потреблению контента в соцсетях. При этом 63% опрошенных читают книги на постоянной основе, а 72% столь же регулярно потребляют развлекательный интернет-контент.
Несколько раз в неделю книги открывают 43% школьников, ежедневно — 19%. Раз в неделю читают 15% опрошенных, реже раза в неделю — 13%, только по выходным — 10%. В то же время пролистыванию ленты в соцсетях подростки чаще всего посвящают от одного до двух часов в день (27%), еще 23% — от получаса до часа, 20% — от двух до трех часов, 15% — более трех часов в день и еще 15% — менее 30 минут.