«Это не концерт»: танцующие фанаты Майкла Джексона бесят других зрителей в кинотеатрах

2 мин на чтение
Фото: Universal Pictures

По всему миру в кинотеатрах зрители встают с мест и начинают танцевать прямо во время сеансов байопика «Майкл» о короле поп-музыки. Этот тренд разделил публику на два лагеря.

Фильм с племянником Майкла Джексона Джаафаром в главной роли вышел на прошлой неделе. Несмотря на скандалы и сдержанные отзывы критиков, картина стала кассовым хитом, собрав 217 млн долларов по всему миру и установив рекорд для музыкальных байопиков.

В ленту вошли главные хиты Джексона, что и побуждает фанатов танцевать. Многие зрители возмущены таким поведением. 

Один из пользователей написал, что теперь предпочтет смотреть фильм дома, так как не хочет видеть никого, кроме самого Джексона на экране.

Другой заявил, что танцующие портят впечатления других зрителей. Третий назвал их «нарциссами, которые хотят завируситься в сети». «Это кинотеатр, а не концерт. Вы бы не стали так делать в библиотеке», — добавил еще один зритель.

Есть и защитники тренда. Они утверждают, что танцы превращают просмотр в «живой концерт» и «полноценное возрождение MJ». «Майкл Джексон создавал музыку для танцев», — написал один из пользователей.

Споры о поведении в кинотеатрах возникали и раньше. В прошлом году во время показов «Minecraft в кино» зрители кидались попкорном и кричали, что заставило кинотеатры выпускать предупреждения о недопустимости такого поведения.

