Тейлор Свифт подала заявку на регистрацию товарного знака, чтобы защитить свой голос и образ от ИИ

Московский клуб Powerhouse закрылся
Леди Гага и Doechii выпустили клип на «Runway» — саундтрек фильма «Дьявол носит Prada 2»
Число загрузок VPN-приложений в России выросло в 14 раз за год
Джеймс Ганн подтвердил, что фильм «The Authority» отложен на неопределенный срок
Fortnite вернет деньги игрокам за коллаборацию с D4vd после обвинения музыканта в убийстве
Паапа Эссьеду и Хадсон Уильямс снимутся в триллере «Тиран»
У фигуриста Дмитрия Алиева обнаружили туберкулез. Он прошел курс химиотерапии
Sony снимет кроссовер «Джанго» и «Зорро» по комиксу Квентина Тарантино
На Шри-Ланке задержали 22 монахов со 110 килограммами наркотиков
Расширение с пухлым рыжим котом не даст вам слишком долго залипать в соцсетях
Россияне потратили 4 млрд рублей на интимные товары за первый квартал 2026 года
Россияне стали чаще регистрировать поездки на электросамокатах по SMS из‑за отключений интернета
Синтия Эриво пробежала Лондонский марафон с личным рекордом
Игра UFC 6 от EA Sports выйдет уже в июне
OpenAI выпустит первый смартфон с продвинутым ИИ-менеджментом
В  Приамурье тигрица попала в фотоловушку, когда ела снег
«Нас окружают гибель и разруха»: вышел трейлер третьего сезона «Дома Дракона»
Вышел трейлер пятой части «Чудаков» — она станет последней
Российские туристы смогут оплачивать покупки в Турции через СБП
Продажи книг Григория Остера на Wildberries выросли в шесть раз
Милли Бобби Браун и Луис Партридж на первых кадрах «Энолы Холмс-3»
Камаал Уильямс, Cream Soda и «Тима ищет свет» выступят на фестивале «Планета К-30»
Роскосмос показал, как выглядит заснеженная Москва с орбиты
По мему «А ты бы любил меня, если бы я стала червяком?» снимут фильм. Вот его трейлер
Торги по продаже Рижского вокзала отказались проводить из‑за отсутствия заявок
У мелодрамы «Твое сердце будет разбито» будет сиквел
«Мегаполис» и Антоха MC устроят концерт прямо в поезде в поддержку «Ночлежки»
Музей транспорта Москвы откроет выставку об авторынках 1990-х

Тейлор Свифт подала заявку на регистрацию товарного знака, чтобы защитить свой голос и образ от ИИ

Фото: Emma McIntyre/Getty Images

Команда Тейлор Свифт подала три заявки в Ведомство по патентам и товарным знакам США, чтобы защитить певицу от неправомерного использования искусственным интеллектом.

Две из заявок связаны со звуковыми товарными знаками, фиксирующими ее голос: «Hey, it’s Taylor Swift» и «Hey, it’s Taylor». Третья заявка — визуальный товарный знак, который представляет собой фотографию Свифт с розовой гитарой.

© Фото: U.S. Patent&Trademark Office

Ранее аналогичные товарные знаки зарегистрировал Мэттью МакКонахи, включая его знаменитую фразу «Alright, alright, alright!». Юристы считают, что товарные знаки дают дополнительную правовую защиту в дополнение к традиционным законам о праве на публичность.

Личность Свифт уже не раз использовали без разрешения для создания дипфейков, включая порнографические изображения и поддельную поддержку политиков.

