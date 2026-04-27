Россияне стали чаще регистрировать поездки на электросамокатах по SMS из‑за отключений интернета

В сервисе Whoosh количество поездок на электросамокатах, зарегистрированных с помощью SMS, выросло в шесть раз. Об этом пишет агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу сервиса кикшеринга. Это произошло из-за отключений интернета в российских городах.



В исследовании использовали статистику за первые три недели двух сезонов: 2025 и 2026 годов. Лидерами по числу SMS-поездок стали Москва, Петербург и Краснодар.



«Именно в этих городах мобильный интернет пропадал у пользователей чаще всего. Пиковый спрос зафиксирован 2 и 13 апреля — в эти дни количество SMS-поездок вырастало в в 2–2,2 раза относительно среднесуточных значений», — рассказали в компании.



При этом доля поездок, начатых с помощью обычных сообщений, не превышает 3% от общего суточного трафика. Как отметили в компании, большинство пользователей завершают такие поездки уже через приложение: обычно мобильный интернет снова становится доступным в течение маршрута.



«Если приложение Whoosh открыть без интернета, на экране появится инструкция старта по SMS. Следующий шаг — отсканировать код на руле самоката, при этом автоматически формируется SMS, которое нужно только отправить. После этого начинается аренда. Завершить поездку можно так же. Функция доступна во всех городах присутствия сервиса», — объяснили в пресс-службе.



Недавно стало известно, что для аренды самокатов планируют ввести верификацию через «Госуслуги». С помощью такой интеграции компании смогут точнее определять возраст пользователей и ограничивать доступ к аренде для несовершеннолетних.