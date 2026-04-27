Роскосмос показал, как выглядит заснеженная Москва с орбиты

Спутники Роскосмоса зафиксировали североатлантический циклон, который стал причиной снегопада в Москве. Снимок опубликовали в соцсетях Роскосмоса.
По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, в столице побит суточный рекорд по количеству осадков, который держался с 1880 года. Снегопад в Москве 27 апреля также стал одним из самых поздних в столице с начала 2000-х годов. На метеостанции МГУ высота сугробов достигла 14 сантиметров, на ВДНХ — 12 сантиметров, а на Балчуге и в Тушино — 10 сантиметров. Ожидается, что в течение дня выпадет еще 19 миллиметров осадков.
Из-за стихии на дорогах образовались пробки, затруднено движение общественного транспорта и поездов, во Внуково задерживаются авиарейсы. Сервисы аренды самокатов и велосипедов, а также парки временно приостановили работу. Синоптики утверждают, что снегопад с дождем продлится до 9.00 28 апреля.