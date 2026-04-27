Роскосмос показал, как выглядит заснеженная Москва с орбиты

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, в столице побит суточный рекорд по количеству осадков, который держался с 1880 года. Снегопад в Москве 27 апреля также стал одним из самых поздних в столице с начала 2000-х годов. На метеостанции МГУ высота сугробов достигла 14 сантиметров, на ВДНХ — 12 сантиметров, а на Балчуге и в Тушино — 10 сантиметров. Ожидается, что в течение дня выпадет еще 19 миллиметров осадков.