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Мэгги Джилленхол снимет экранизацию «Озера творения» Рэйчел Кушнер

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Jamie McCarthy/Getty Images

Мэгги Джилленхол — режиссер «Невесты» и «Незнакомой дочери» — снимет для Warner Bros. экранизацию романа «Озеро творения» Рэйчел Кушнер, сообщает The Hollywood Reporter.

Джилленхол выступит не только режиссером, но и сценаристом и продюсером. Сюжет разворачивается вокруг шпионки Сэйди Смит, которая внедряется в экообщину на юге Франции. Она должна узнать как можно больше о лидере активистов, но после знакомства с ним начинает сомневаться. Мужчина увлекает ее идеями о возможности возродить доисторическую культуру.

Роман вошел в шорт-лист Букеровской премии 2024 года. Жюри тогда написало: «Это нечто особенное — превратить интеллектуальный роман в захватывающий шпионский триллер. <…> На протяжении всего сюжета Рейчел Кушнер исследует, как человек взаимодействует с идеологиями и разрушает их».

Последняя картина Джилленхол — «Невеста» — вышла в марте. Действие разворачивается в Чикаго 1930-х: одинокое Чудовище Франкенштейна (Кристиан Бейл) просит доктора создать ему спутницу жизни. Ученый и монстр оживляют убитую молодую женщину, которая становится Невестой (Джесси Бакли).

Недавно стало известно, что Джилленхол возглавит жюри Венецианского кинофестиваля-2026, который пройдет со 2 по 12 сентября. В 2021 году ее режиссерский дебют «Незнакомая дочь» получил в Венеции приз за лучший сценарий.

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