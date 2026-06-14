Мэгги Джилленхол снимет экранизацию «Озера творения» Рэйчел Кушнер

Джилленхол выступит не только режиссером, но и сценаристом и продюсером. Сюжет разворачивается вокруг шпионки Сэйди Смит, которая внедряется в экообщину на юге Франции. Она должна узнать как можно больше о лидере активистов, но после знакомства с ним начинает сомневаться. Мужчина увлекает ее идеями о возможности возродить доисторическую культуру.