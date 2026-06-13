Создатель оригинального «Лило и Стича» снимет продолжение игрового фильма Disney

Игровой «Лило и Стич», вышедший в 2025 году, стал одним из крупнейших хитов Disney последних лет. Картина собрала более миллиарда долларов в мировом прокате, из которых свыше 423 млн пришлись на Северную Америку. Успех фильма связывают как с семейной аудиторией, так и с поколением зрителей, выросших на оригинальном мультфильме.