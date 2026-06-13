Бывший футболист Дэвид Бекхэм получил звезду на Аллее славы в Голливуде. Об этом сообщает The Guardian.
Церемония прошла накануне первого матча сборной США на чемпионате мира по футболу 2026 года. Вместо традиционной красной дорожки для нее подготовили зеленую — в футбольной тематике.
Бекхэм назвал происходящее «сюрреалистичным». «Я всегда был мечтателем, но никогда не мог представить, что такая честь достанется английскому футболисту из рабочей семьи вроде меня. Поэтому особенно символично, что сегодня я здесь, когда мы готовимся отпраздновать открытие чемпионата мира 2026 года в США. Это важный момент, чтобы признать, как сильно спорт, который я так люблю, развился в этой стране за последние три десятилетия».
На церемонии выступили жена Бекхэма Виктория и его друг Том Круз. Актер назвал путь Бекхэма «голливудской историей» — примером того, как труд и целеустремленность помогли ему повлиять не только на спорт, но и на массовую культуру.
После церемонии Бекхэм и Круз пришли на матч США против Парагвая в Лос-Анджелесе. Американская сборная выиграла со счетом 4:1. На игре также были Леонардо Ди Каприо, Холли Берри, Роб Лоу, Оуэн Уилсон и Пэрис Хилтон.