Дэвид Бекхэм получил звезду на Аллее славы в Голливуде

Бекхэм назвал происходящее «сюрреалистичным». «Я всегда был мечтателем, но никогда не мог представить, что такая честь достанется английскому футболисту из рабочей семьи вроде меня. Поэтому особенно символично, что сегодня я здесь, когда мы готовимся отпраздновать открытие чемпионата мира 2026 года в США. Это важный момент, чтобы признать, как сильно спорт, который я так люблю, развился в этой стране за последние три десятилетия».