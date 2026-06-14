Инсайдеры: Microsoft рассматривает реорганизацию Xbox

В последние годы Xbox испытывает трудности: ставка на подписки и облачные игры не компенсирует падение продаж консолей и нехватку блокбастеров. Новая глава Xbox Аша Шарма планирует увеличить расходы на разработку игр в успешных франшизах — Halo, Fallout и The Elder Scrolls. Бюджет на следующий финансовый год уже одобрили руководители Microsoft, но пока не утвердили окончательно.