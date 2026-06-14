Инсайдеры: Microsoft рассматривает реорганизацию Xbox

Microsoft изучает варианты реструктуризации своего игрового подразделения Xbox, в том числе его выделение в отдельную компанию или превращение в полностью дочернее подразделение, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Среди других вариантов — создание совместного предприятия с другими партнерами. Это может упростить потенциальную продажу бизнеса.
В последние годы Xbox испытывает трудности: ставка на подписки и облачные игры не компенсирует падение продаж консолей и нехватку блокбастеров. Новая глава Xbox Аша Шарма планирует увеличить расходы на разработку игр в успешных франшизах — Halo, Fallout и The Elder Scrolls. Бюджет на следующий финансовый год уже одобрили руководители Microsoft, но пока не утвердили окончательно.
Ранее Bloomberg сообщал, что Xbox готовит масштабные увольнения и сокращение маркетинговых бюджетов.
В марте Microsoft анонсировала новую Xbox под кодовым названием Project Helix. По словам Шармы, консоль станет лидером по производительности и позволит запускать игры как для Xbox, так и для ПК. Однако уже в июне проект отправили на доработку из-за кризиса памяти — стоимость консоли выходила около 1000 долларов, теперь в Microsoft пытаются сделать ее доступнее.