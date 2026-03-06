Microsoft анонсировала новую Xbox ― Project Helix

Xbox работает над консолью следующего поколения под кодовым названием Project Helix. Об этом сообщила новая глава Microsoft Gaming Аша Шарма. Она возглавила бизнес Xbox на прошлой неделе после ухода многолетнего руководителя Фила Спенсера.
«Отличное начало утра вместе с командой Xbox, где мы обсудили нашу приверженность возвращению Xbox, включая Project Helix — кодовое название нашей консоли следующего поколения», ― написала Шарма в соцсети X.
По ее словам, Project Helix станет лидером по производительности и позволит запускать игры как для Xbox, так и для ПК. «С нетерпением жду возможности подробнее обсудить это с партнерами и студиями на моей первой [конференции для разработчиков] GDC на следующей неделе», ― добавила глава Microsoft Gaming.
Конференция Game Developer’s Conference пройдет с 9 по 13 марта в Сан-Франциско.
Слухи о консоли Xbox пятого поколения и ее способности запускать ПК-игры ходят уже некоторое время. СМИ писали, что она будет работать на Windows. Впрочем, журналисты сомневаются, что релиз консоли состоится в ближайшее время.