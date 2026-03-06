Microsoft анонсировала новую Xbox ― Project Helix

Вышел трейлер финального сезона «Пацанов»
Райан Гослинг говорит с инопланетянином в первом отрывке «Проекта „Конец света“»
Энн Хэтэуэй и Пол Мескал вручат награды на «Оскаре-2026»
Сиквел мультфильма «Дикий робот» запущен в разработку
К 8 Марта спрос на сладости в России вырастает в три раза
Карла Гуджино сыграет в ремейке «Изгоняющего дьявола» Майка Флэнагана
Дейзи Эдгар-Джонс снимется в экранизации романа «Завтра, завтра, завтра» Габриэль Зевин
Фигурист Илья Малинин получил премию Fair Play Award за поддержку соперника на Олимпиаде
Режиссеру «Властелина Колец» Питеру Джексону вручат почетную награду Каннского кинофестиваля
Умер португальский писатель Антониу Лобу Антунеш
Деймон Албарн пишет саундтрек к фильму Луки Гуаданьино о создателях ChatGPT
Бритни Спирс арестовали в Калифорнии
Создатель «Жаркого соперничества» снимет сериал про Александра Македонского
Дочь Джун Осборн выживает в Гилеаде в трейлере сериала «Заветы» — продолжения «Рассказа служанки»
Документалку Валерии Гай Германики «Емельяненко» покажут в России
Киностудия Горького устроит показ фильма «Женщины» и расскажет о выдающихся кинематографистках
Экспертную группу для изучения игрушек-монстров создадут в ХМАО
В Москве пройдут большие гастроли Александринского театра при поддержке «Афиши»
Министр культуры Свердловской области пообещал сохранить «Коляда-театр» после смерти основателя
Джон Хэмм в трейлере второго сезона «Друзей и соседей»
На торги выставили макет носорога, из которого вылез Джим Кэрри в «Эйсе Вентуре»
В сети появился трейлер документального фильма «Лорн» о создателе «Saturday Night Live»
Выяснилось, какие права женщин с расстройствами психики нарушаются чаще всего
Оскар Айзек и Кэри Маллиган в тизере второго сезона «Грызни»
Приквел «Одиннадцати друзей Оушена» остался без режиссера
Джон Кристиан Лав из «Лучше звоните Солу» работает курьером в Amazon из‑за отсутствия ролей
Кристиан Мортенсен скачет по узбекским степям в трейлере «Тамерлана»
«Nobody» Токсиса со строчкой «Возьми телефон, детка» заняла 4-е место чарта Genius

Microsoft анонсировала новую Xbox ― Project Helix

Афиша Daily
Фото: @asha_shar

Xbox работает над консолью следующего поколения под кодовым названием Project Helix. Об этом сообщила новая глава Microsoft Gaming Аша Шарма. Она возглавила бизнес Xbox на прошлой неделе после ухода многолетнего руководителя Фила Спенсера.

«Отличное начало утра вместе с командой Xbox, где мы обсудили нашу приверженность возвращению Xbox, включая Project Helix — кодовое название нашей консоли следующего поколения», ― написала Шарма в соцсети X.

По ее словам, Project Helix станет лидером по производительности и позволит запускать игры как для Xbox, так и для ПК. «С нетерпением жду возможности подробнее обсудить это с партнерами и студиями на моей первой [конференции для разработчиков] GDC на следующей неделе», ― добавила глава Microsoft Gaming.

Конференция Game Developer’s Conference пройдет с 9 по 13 марта в Сан-Франциско. 

Слухи о консоли Xbox пятого поколения и ее способности запускать ПК-игры ходят уже некоторое время. СМИ писали, что она будет работать на Windows. Впрочем, журналисты сомневаются, что релиз консоли состоится в ближайшее время. 

