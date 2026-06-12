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Пол Энтони Келли из «Истории любви» снимется в сиквеле «Горничной»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: 20th Television

Пол Энтони Келли, известный по роли Джона Кеннеди-младшего в сериале «История любви», присоединился к актерскому составу продолжения фильма «Горничная», сообщает Variety. Сиквел выйдет под названием «Тайна горничной» (The Housemaid’s Secret). Премьера запланирована на 17 декабря 2027 года.

В первой части молодая девушка Милли устраивается домработницей в дом богатой пары — Нины и Эндрю. Постепенно героиня понимает, что хозяева далеко не так безобидны, как кажутся. За месяц российского проката «Горничная» собрала миллиард рублей.

В сиквеле Милли станет домработницей у женщины, которую ей никогда не разрешают видеть. Героиня выяснит правду о нанимателях — и она окажется куда страшнее, чем тайна о ней самой.

К своей роли вернется Сидни Суини. Аманда Сейфрид и Брэндон Скленар, снимавшиеся в первом фильме, в продолжении не появятся. К актерскому составу также присоединится Кирстен Данст («Меланхолия»).

В число продюсеров войдут Тодд Либерман из Hidden Pictures, Фиг, Суини и Лора Фишер. Исполнительными продюсерами будут Карли Элтер и Алекс Янг. Кейли МакГрегор из Fifty-Fifty будет сопродюсером.

Недавно стало известно, что «Горничную» адаптируют для театра. Производством занимается продюсерская компания Melting Pot, известная по постановке «Жизни Пи», и драматург Ребекка Бранстеттер, создавшая бродвейскую адаптацию «Дневника памяти».

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