Кирстен Данст снимется в сиквеле фильма «Горничная» с Сидни Суини

Дуэйн Джонсон в образе Мауи в трейлере лайв-экшна «Моана»
СМИ: Селин Дион проведет осенью первые концерты после перерыва из‑за болезни
Команда бистро «Жан-Жак» объединилась с «Ночлежкой», чтобы привлечь внимание к проблеме бездомности
«Простые вещи» столкнулись с финансовыми трудностями и попросили о помощи
Корейский мессенджер KakaoTalk вошел в топ-10 российского App Store
С 2020 года число курьеров в Москве увеличилось с 8000 до 120 000 человек
Пассажирский самолет столкнулся в аэропорту Нью-Йорка с пожарной машиной. Пилоты погибли
Путин подписал закон о льготной аренде помещений для книжных магазинов и культурных мероприятий
В седьмой ярмарке «Арт Россия» поучаствуют более 100 независимых художников и галерей
Артисты сделали каверы на песни МакSим к 20-летию альбома «Трудный возраст»
Барри Манилоу выпустит первый альбом за 15 лет
В Подмосковье зафиксировали первый в этом году укус клеща
Разрушение AT-AT — в новом тизере «Мандалорца и Грогу»
Минздрав: у мужчин с талией 94 сантиметра — ожирение
Эндрю Гарфилд о первом трейлере нового «Человека-паука»: «Выглядит круто, очень-очень круто»
Звезда «Фила из будущего» Рики Ульман готов к возвращению спустя 20 лет
Действие сериала по Assassin’s Creed развернется в Древнем Риме
Умер владелец OnlyFans Леонид Радвинский
Учитель принес на урок PS5 и зашел в Assasin’s Creed, чтобы рассказать о промышленной революции
Том Холланд похвалил фильм «Вот это драма!» с Зендаей в главной роли: «Он вас потрясет»
Московские туалеты попросили внести в «белые списки»
Реже-Жан Пейдж снялся в фильме «Ты, я и лето в Тоскане», чтобы доказать, что ромкомы живы
В России ослабили блокировку Telegram: доля сбоев упала до 55%
Продажи шаурмы в России снизились на 12%
Звезда «Офиса» Брайан Баумгартнер рассказал о споре с NBC из‑за вырезанной шутки
Олимпиец Том Дейли связал для Райана Гослинга кардиган по мотивам «Проекта „Конец света“»
Прямой автобус из Китая во Владивосток запустят 30 марта
Джейсон Момоа эвакуировал семью с Гавайев из‑за мощнейшего за 20 лет наводнения

Кирстен Данст снимется в сиквеле фильма «Горничная» с Сидни Суини

Афиша Daily
Фото: A24

Американская актриса Кирстен Данст, известная по фильмам «Меланхолия» и «Грабитель с крыши», снимется в сиквеле триллера «Горничная». Об этом сообщил Variety.

Главную роль в картине исполнит Сидни Суини. Первая часть рассказывала о молодой женщине Милли с таинственным прошлым, которая становится горничной в богатой семье. Эта семья, как оказывается, также хранит мрачный секрет.

В сиквеле Милли вернется и станет домработницей у женщины, которую ей никогда не разрешают видеть. Героиня выяснит правду о своих нанимателях — и она окажется куда более страшной, чем правда о ней самой.

«Для нас большая честь воплотить на экране следующую главу „Горничной“ с Кирстен Данст. Она икона. Ее карьера отражает необычайный диапазон ролей и бесстрашие. В паре со всегда притягательной Сидни Суини она станет невероятной силой в мире, где ничто не бывает таким, каким кажется на первый взгляд», — отметил президент студии Lionsgate Эрин Вестерман.

Режиссером «Горничной-2» станет Пол Фейг. Сценарий он напишет вместе с Ребеккой Сонненшайн, работавшей над первой частью. В актерский состав войдет Микеле Морроне. Звезды первого фильма Аманда Сейфрид и Брэндон Скленар не примут участия в продолжении.

В число продюсеров войдут Тодд Либерман из Hidden Pictures, Фейг, Суини и Лора Фишер. Исполнительными продюсерами будут Карли Элтер и Алекс Янг. Кейли МакГрегор из Fifty-Fifty будет сопродюсером.

Ранее стало известно, что Данст снимется в фильме «Minecraft в кино-2». Актриса сыграет в нем вместе с Дженнифер Кулидж, Даниель Брукс и Мэттом Берри. А вот новый проект Данст и Софии Копполы не cостоится: режиссер посчитала, что он «слишком грустный».

Расскажите друзьям