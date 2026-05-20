Fortnite вернулся в App Store после многолетнего конфликта Epic Games и Apple

Fortnite снова появился в App Store почти по всему миру после многолетнего судебного конфликта между Epic Games и Apple. Исключением пока остается Австралия, где игра все еще недоступна.
Конфликт между компаниями начался еще в 2020 году, когда Epic попыталась внедрить в Fortnite собственную систему платежей, чтобы избежать стандартной комиссии App Store в размере 30%. После этого Apple удалила игру из магазина, а между сторонами начались масштабные судебные разбирательства.
В Epic считают, что судебный процесс может изменить правила работы мобильных магазинов приложений и ограничить комиссии Apple в разных странах. Компания также заявила, что продолжит добиваться возможности использовать альтернативные магазины приложений и сторонние платежные системы на iOS.
В 2025 году Fortnite уже вернулся в американский App Store после решения суда, запретившего Apple взимать комиссию за платежи через внешние ссылки. Игра также вновь появилась в Google Play после аналогичного конфликта с Google.