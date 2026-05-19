Картина Джексона Поллока продана на аукционе за рекордные 181 млн долларов

Поллок написал «Number 7A» в 1948 году, когда ему было 36 лет. Это одна из его первых работ в технике дриппинга — когда краска разбрызгивается или льется на холст. Christie’s называл полотно последней картиной Поллока в этой технике, которая находится в частных руках. Размер работы — около 3,3 метра в ширину и почти метр в высоту.