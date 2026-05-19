Сергей Безруков снимется в драме «Капитанская дочка» по мотивам повести Александра Пушкина

Прибыв в крепость, Петр влюбляется в дочь коменданта Машу (Евгения Леонова). Его чувство оказывается взаимным. Однако у Пети есть соперник — Алексей Швабрин (Егор Корешков), подпоручик, разжалованный и сосланный в Белогорскую за дуэль. Из ревности Швабрин всеми силами старается навредить Гриневу. Тем временем Пугачев объявляет себя императором Петром Третьим, чудом спасшимся от смерти, и собирает разношерстное войско. Восстание Пугачева стремительно набирает силу, бунтовщики берут одну крепость за другой. Захват Белогорской крепости войском Пугачева переворачивает судьбы Гринева и Маши. Впереди выбор — честь или жизнь, горькое взросление и жертвы ради любви.