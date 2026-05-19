Сергей Безруков снимется в драме «Капитанская дочка» по мотивам повести Александра Пушкина

Сергей Безруков сыграет в фильме «Капитанская дочка» по мотивам повести Александра Пушкина. Он исполнит роль отца Петруши Гринева — дворянина Андрея Гринева, сообщили «Афише Daily» в пресс-службе «Киона».
Роль Петра исполнит Олег Савостюк. В картине также снимаются Евгения Леонова, Евгений Ткачук, Егор Корешков, Федор Добронравов, Антон Лапенко, Александр Мизев, Никита Павленко. Режиссером выступает Дима Литвиненко.
В центре сюжета — шестнадцатилетний дворянин Петр Гринев (Олег Савостюк), который вместо столичной гвардии едет служить в Белогорскую крепость. По дороге во время лютого бурана он встречает незнакомого казака — Емельяна Пугачева (Евгений Ткачук). Не подозревая, кто это, Гринев, делится с ним своим заячьим тулупом.
Прибыв в крепость, Петр влюбляется в дочь коменданта Машу (Евгения Леонова). Его чувство оказывается взаимным. Однако у Пети есть соперник — Алексей Швабрин (Егор Корешков), подпоручик, разжалованный и сосланный в Белогорскую за дуэль. Из ревности Швабрин всеми силами старается навредить Гриневу. Тем временем Пугачев объявляет себя императором Петром Третьим, чудом спасшимся от смерти, и собирает разношерстное войско. Восстание Пугачева стремительно набирает силу, бунтовщики берут одну крепость за другой. Захват Белогорской крепости войском Пугачева переворачивает судьбы Гринева и Маши. Впереди выбор — честь или жизнь, горькое взросление и жертвы ради любви.
Производством проекта снимается «ON Студия» при участии кинокомпании Star Media, телеканала «Россия» и при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Дата премьеры пока неизвестна.