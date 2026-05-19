В Переделкине покажут театральный проект ко дню памяти Пастернака

30 мая Дом творчества «Переделкино» и программа «Горизонты Д» Дягилевского фестиваля покажут аудиовизуальный альбом «Пастернак. Раскованный голос». Премьера приурочена ко дню памяти поэта.
Проект состоит из двух частей. Первая — аудиопролог резидента «Переделкина» Егора Зайцева по мотивам писем Пастернака. Действие развернется у домика Дирекции — там раньше находился телефон, которым пользовались жители поселка, включая самого поэта. Прозвучат разговоры, которые Пастернак вел или мог вести на Урале и в Переделкине.
Вторая часть — сценическая постановка Арсения Мещерякова об эволюции поэтического языка Пастернака. Актриса «Мастерской Брусникина» София Петрова исполняет стихи под музыку композитора Ивана Ерофеева. Художественной рамкой выступит видеоинсталляция Михаила Заиканова.
В феврале в Переделкине открылась «Первая дача» — музей об истории городка писателей. Он расположился в Коттедже № 1, где жили Гамзатов, Аксенов, Олеша и другие авторы. Главным экспонатом стали стены 1930-х годов — их сохранили и обрамили. Они оживут благодаря звуковому театру, мультимедиа и работам современных художников.