Музей расположился в коттедже №1 — одном из семи домов, построенных в 1930-е годы и сдававшихся писателям покомнатно. В нем жили Бруно Ясенский, Расул Гамзатов, Василий Аксенов, Юрий Олеша, Семен Липкин и Инна Лиснянская. Здесь трагически ушел из жизни сценарист Геннадий Шпаликов. Воспоминания об этом доме и отце оставила Марина Тарковская — сестра Андрея Тарковского, они вошли в фильм «Зеркало».